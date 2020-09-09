رغم رصد مخالفات مالية وإدارية عليه “الخطابي” يمدد لبعيو …و”احنيش” يرد

كشف مصدر بالشركة الليبية للاستثمارات في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام رئيس الشركة “مصطفى الخطابي بالتمديد لمدير شركة الحمراء السابق “عبد الحكيم بعيو” بعد انتهاء مدته القانونية و رصد عدة مخالفات مالية وإدارية .

و من جهته وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي رسالة تحصلت صدى حصرياً عليها إلى رئيس شركة الاستثمارات و رئيس شركة الحمراء تفيد بضرورة ايقاف التعاملات مع المدير التنفيذي الحالي “خيري جالوتة” و اعادة تسمية مدير عام جديد للحمراء وفقاً للضوابط .

و بدوره وجه المدير العام بالاستثمارات “سالم احنيش” رسالة إلى “مصطفى الخطابي” تحوي على مقترح يتعلق بتكليف مدير جديد للحمراء من بينهم “خيري جالوتة” .

الجدير بالذكر أن “بعيو” قد سبب خسائر كبيرة بشركة الحمراء ، مع قيامه ببيع بعض أصولها ، بالإضافة إلى وجود تضارب مصالح و صرف مبلغ كبيرة لموظفين لا يعملون بالشركة ، وتقديم عدة شكاوي عليه .

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