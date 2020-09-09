“عمل الوفاق” تناقش سبل تسهيل إجراءات تسجيل الباحثين عن العمل والمهجرين من المنطقة الشرقية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين” اليوم الأربعاء خلال اجتماعا له برئيس اللجنة التسييرية للمجلس البلدي بنغازي”طارق العرفي” وعضو اللجنة التسييرية “عبدالسلام البسيوني” وذلك لتسهيل إجراءات الباحثين عن العمل المهجرين من المنطقة الشرقية.

حيث أكد “الأمين” خلال اجتماعه بأن الوزارة لم تستثنى المهجرين حيث تم قبول تدريب عدد منهم ضمن برامج الوزارة بمركزي الليبي الكوري ومركز ضمان الجودة والمعاييرة المهنية.

وأضاف أن المجال للتسجيل مفتوح في كافة المدن بما فيه المنطقة الشرقية وستوزع البرامج بشكل عادل لضمان تقديم أفضل الخدمات.

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