اقتصاد

الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار

تم النشر منذُ 41 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هبطت الليرة التركية اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي وصل إلى 7.49 مقابل الدولار.

وهبطت الليرة في جلسة افتتاح تداولات اليوم إلى مستوى متدنٍ لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية عام 2020 إلى نحو 21% بين أسوأ العملات أداء في العالم .

وكانت الليرة قد سجلت أدنى مستوى على الإطلاق يوم الخميس الماضي عند 7.48 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12% وقد فاق توقعات البنك المركزي في أغسطس الماضي الأمر الذي من شأنه أن يزيد المخاطر على اقتصاد تركيا إثر انتشار فيروس كورونا .

يذكر أن تركيا تواجه تداعيات اقتصادية سيئة ناجمة عن قرارات العزل والإغلاق بسبب تفشي الوباء في العالم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اتمنى ان يصدر قرار من السيسى والملك سلمان وغيرهم من الحكام العرب بحظر استيراد السلع التركية حتى ينهار اقتصاد اردوغان وتهبط الليرة الحقيرة وتصبح مثل الليرة اللبنانية !!!

    رد