الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار

هبطت الليرة التركية اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي وصل إلى 7.49 مقابل الدولار.

وهبطت الليرة في جلسة افتتاح تداولات اليوم إلى مستوى متدنٍ لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية عام 2020 إلى نحو 21% بين أسوأ العملات أداء في العالم .

وكانت الليرة قد سجلت أدنى مستوى على الإطلاق يوم الخميس الماضي عند 7.48 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12% وقد فاق توقعات البنك المركزي في أغسطس الماضي الأمر الذي من شأنه أن يزيد المخاطر على اقتصاد تركيا إثر انتشار فيروس كورونا .

يذكر أن تركيا تواجه تداعيات اقتصادية سيئة ناجمة عن قرارات العزل والإغلاق بسبب تفشي الوباء في العالم

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