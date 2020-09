بسبب مخالفات بقيمة مليار ونص دولار .. ديوان المحاسبة يُوصي بإحالة الكبير للنائب العام

أخبار ليبيا 24 – متابعات أصدر ديوان المحاسبة نتائج أعمال لجنة التحقيق حول عمل المصرف المركز بطرابلس، التي انتهت بالتوصية بإحالة محافظ المصرف الصديق الكبير إلى النائب العام؛ لإفشال الحكومة، والقيام بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة وأموالها وتسببت في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع . واتهم التقرير المفصل، الكبير بالامتناع عن تنفيذ المعاملات الخاصة بتوريد […]

