اقتصاد

وزارة المالية تبحث ميزانيتها التقديرية للعام المقبل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الفريق المالي بوزارة العمل والتأهيل، الثلاثاء، رفقة مصلحة الضرائب والمختصين بوزارة المالية، مشروع الميزانية التقديرية للوزارة والجهات التابعة لها لعام 2021.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع حضره كل من وزير العمل والتأهيل علي عكاشة، ولجنة الميزانية التابعة للوزارة، وموظّفو إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمراقب المالي للوزارة ومدير مكتب المراجعة الداخلية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تسخير كل الجهود للعمل ضمن مشروع متكامل لإعداد ميزانية القطاع على مدى شهرين متتاليين.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق قد نشرت قائمة بها، أسماء 16 جهة ممولة من الخزانة العامة محددة فيها، مواعيد البدء في النقاش حول الميزانية التقديرية للعام المقبل وفقا لتوصيات اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية بالوزارة.

ومن بين الجهات، المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والمركز الليبي للمحفوظات والمركز الليبي لدعم القرار ومكتب استرداد أموال الدولة والأصول المنهوبة وصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية إلى جانب مركز البحوث النووية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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