بعيو: مشكلة الكهرباء تكمن في ضعف التوليد وأفضل الحلول مولدات لدعم الشبكة

قال رئيس شركة الحمراء التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار عبدالحكيم بعيو، إن مشكلة الكهرباء في البلاد تكمن في عدم القدرة على التوليد عبر المحطات الموجودة نتية انخفاض ما يعرف بالعمرات أو الصيانة التي تجرى على طوال العام للمحافظة على قدرة المحطات على التوليد بشكل أفضل.

وأوضح بعيو عبر فيديو على حسابه بموقع فيسبوك بأن عمليات الصيانة تراجعت بشكل كبير حيث كانت تصل العمرات الخاصة بالصيانة في العام الواحد إلى 16 عملية، لكنها انخفضت إلى 2 إلى 3 عمليات في العام طيلة السنوات العشر الماضية.

ولاتزال شركة الكهرباء عاجزة عن إجراء العمرات بسبب خروج جميع الشركات الأجنبية من البلاد منذ العام 2011، إضافة إلى أن الأخيرة ترفض منح فكرة إجراء الصيانة لمحطات بسبب التنافس الحاصل بين الشركات العالمية، بينما لا توجد إمكانيات للعناصر الوطنية بأن تجري مثل هكذا أعمال، بحسب بعيو.

ووضع رئيس مجلس إدارة شركة الحمراء حلا يعتبر الأفضل من حيث التكلفة المالية والوقت وفق قوله، حيث اقترح شراء مولدات ضخمة تبلغ قدرت الواحد منها 3 ميغاوات بتكلفة قد تصل إلى 75 ألف دولار للمولد الواحد.

وأضاف بأن دعم الشبكة العامة للكهرباء بهذه المولدات سيسمج للشركة العامة في التحكم في الشبكة بصورة أفضل ومنع إنهيارها المتكرر وتوزيع طرح الأحمال بطريقة عادلة ومقبولة من الجميع.

وبحسب بعيو فإن 3 ميغاوات يمكن أن تحل مشكلة الكهرباء في بلدية قرقارش في غضون شهرين على الأقل، حيث سيعمل المولد على دعم الشبكة ومنعها من الانهيار.

ويعتقد بعيو بأن الحل الذي يقترحه يحضى بدعم من الشركة العامة للكهرباء واستاذة الجامعات المتخصصين والذي سيوفر المال والوقت إلى حين ايجاد حل نهائي للأزمة.

ورفص المسؤول فكرة جلب محطات عائمة عبر البواخر أو محطات متنقلة والتي ستكلف الدولة على الأقل 450 ألف دولار يوميا، إضافة إلى أن البنية التحتية لا تتناسب مع هذه الفكرة والتي سيرفضها الشعب أيضا، حيث عليهم ربط المحطات عبر مد الأسلاك والأبراج بين الأحياء السكنية.

ويرى بعيو بأن حله يمكن أن تشارك فيه الشركات المحلية والذي سيخلق تنمية مستدامة عبر توظيف الشباب والعمل على إنجاحه البرنامج.

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