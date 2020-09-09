اقتصاد

“المحاسبة” يطالب شركة الكهرباء بمتابعة المشاريع المتأخرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأربعاء، الشركة العامة للكهرباء توضيح أسباب التأخير في تنفيذ مشروع محطة توليد شرق طرابلس التي تبلغ قوتها الإنتاجية 260 ميغا وات والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة ge رغم الحصول على موافقة التعاقد والبدء بعمليات التنفيذ.

وأمهل الديوان في كتاب بعثه لشركة الكهرباء واطلعت قناة 218 على نسخة منه مدة 20 يوما لشركة جيسكو لاستكمال مشروع اوباري أو سحب المشروع منها.

فيما تضمن الخطاب منح مهلة لشركة انكاد باور مدتها 20 يوما للبدء بتنفيذ مشروع العقود الجديدة في غرب مدينة طرابلس التي تبلغ قوتها 690 ميغا وات، ومحطة مدينة مصراتة التي تبلغ قوتها الإنتاجية 640 ميغا وات، مشددا تعليماته لشركة الكهرباء بضرورة أن يتم مخاطبة الشركة الألمانية سيمنس لتنفيذ المشروع بالتعاون مع مقاول آخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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