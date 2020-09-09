الرئاسة الروسية: اقتصادنا قادر على الصمود أمام التقلبات العالمية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي محمي من المخاطر الناجمة عن التقلبات في الاقتصاد العالمي.

وجاء تصريح “بيسكوف” ردًا على سؤال فيما إذا كان الكرملين قلقا بشأن التقلبات التي يشهدها سعر صرف العملة الروسية مؤخرا.

ووفق وكالة “إيتار تاس”، لفت المسؤول الروسي بأنه من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى الحكومة الروسية كون ذلك يدخل ضمن مهامها.

وأضاف: يمكنني القول بدون تحليل عميق للمسألة إن وضع الاقتصاد العالمي غير مستقر الآن، بالتالي فإن التقلبات في مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي لا يمكن أن لا يكون لها بعض التأثير علينا.

وأردف “بيسكوف” بقوله: تقلبات الاقتصاد العالمي لا تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي لروسيا، حيث يتم التحوط من المخاطر من خلال سياسة اقتصادية.

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