مصر تنشئ بورصة للسلع الأساسية‎

مع أن العالم يواجه ظروفا اقتصادية صعبة جراء انتشار فيروس كورونا الذي نتجت عنه قرارات العزل والإغلاق، إلا أن مصر باتت تجني ثمار الإصلاحات التي قامت بها خلال المدة الماضية، حيث بدأ اقتصادها يتحسّن من خلال المشاريع الضخمة التي ابتكرتها في الآونة الأخيرة.

وفي أحدث ما قامت به الدولة التي طالما عانت فيها الطبقة الفقيرة من سوء الحال، أعلنت وزارة التموين المصرية التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، اليوم عن تشكيل بورصة للسلع ستتداول مبدئيا في القمح والزيوت والسكر والأرز، ابتداء من النصف الأول من عام 2021. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين وإتاحة مخزونهم للسوق الأوسع.

وسيرأس البورصة إبراهيم عشماوي برأسمال 91 مليون جنيه أي حوالي 5.78 مليون دولار، وأكد عشماوي في بيان صحفي أنه يمكن للمزارعين أو التجار أو المنتجين إيداع مخزونهم في أي من مرافق التخزين المعتمدة التابعة لوزارة الإمداد، منوها في الوقت نفسه بأن العرض والطلب هما من سيحددان سعر هذه السلع للمستهلك بعد ذلك.

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