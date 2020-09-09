مكافحة الفساد تُوقف قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وتستدعي علي محمود للاستجواب

طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ اليوم الأربعاء من المؤسسة الليبية للاستثمار إيقاف قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأوضح خطاب الهيئة الموجه للمؤسسة الليبية للاستثمار، بأن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الصادر في العام 2017 والمكون من سبعة أعضاء هو مخالف لقرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية الصادر في العام 2019.

وينص قرار الجمعية العمومية على في نص المادة 11 على أن تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية يتكون من خمسة أعضاء، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه في مدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

وأشار خطاب الهيئة الموجه إلى ضرورة إيقاف قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية لمخالفته لنصوص النظام الأساسي للشركة، وإعادة تشكيله بما يوافقه.

وطالبت الهيئة أيضا من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بالحضور لمقرها من أجل الاستجواب، بعد أن تلقت شكاوى عن وجود تجاوزات وشبه فساد في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

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