بعد احتجاجهم صباح اليوم.. “بومطاري” يجتمع بعددًا من المحتجين من الشركات المتعثرة

التقى وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” اليوم الأربعاء عدداً من المحتجين الذين يمثلون العاملين بالشركات العامة المتعثرة والشركات المنسحبة.

وبين “بومطاري” للحضور الخطوات العملية المتخذة بشأن مستحقاتهم المالية وفقاً للدورة المستندية المعمول بها.

كما أوضح بأن الحلول الجذرية للشركات المتعثرة هي بيد الجمعيات العمومية لتلك الشركات وكونه يشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة المكلف.

من جهتهم أكد للمحتجين دعم وزارة الاقتصاد من خلال إداراتها الفنية والتواصل مع اللجان الممثلة للعاملين بالشركات المتعثرة ببذل الجهد لإعادة تقييم تلك الشركات والوصول إلى حلول ناجعة بشأنها وفقاً لما تقتضيه التشريعات النافذة.

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