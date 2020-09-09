عجز الميزانية الأميركية يبلغ 3 تريليونات دولار

كشف تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية بمقدار 198 مليار دولار في أغسطس الماضي، ليبلغ العجز الإجمالي خلال السنة المالية الحالية والتي بدأت في شهر أكتوبر من 2019، 3 تريليونات، مقابل 1.9 تريليون عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ونوه التقرير بأن العجز يمكن أن يصل مع نهاية السنة المالية إلى 3.3 أعشار تريليون، أي بنسبة 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ليكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وسعياً منها لتحفيز النمو الاقتصادي بعد إجراءات الإغلاق التي رافقت جائحة كورونا، ضخت السلطات الفيدرالية الأمريكية منذ شهر مارس حوالي 3 تريليونات دولار في الاقتصاد.

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