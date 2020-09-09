بومطاري يبحث “المرتبات المتعثرة”.. ويعد بحل الأزمة

عقد وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع ممثلين عن المحتجين من أصحاب المرتبات المتعثرة العاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة منذ عام 2011 .

واستمتع وزير المالية في الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في طرابلس لمطالب المحتجين مشيرا إلى أن الوزارة تتابع الملف على كتب، مبينا أن الجمعيات العمومية للشركات هي من تملك الحلول الجذرية للأزمة التي دامت لسنوات دون فيما لم توضح الوزارة عبر بيان نشرته اليوم، دور المؤسسات التابعين لها.

وأشار بومطاري، المكلف في الوقت ذاته بوزارة الاقتصاد، إلى أن الإدارات المعنية تعمل بشكل متواصل لعمل الشركات المنسحبة لتقييم ملفاتها للانتهاء من الأزمة.

وكان بومطاري قد أحال في أغسطس تقديرات وزارة المالية لسداد مرتبات نحو 17 ألف موظف من الشركات المتعثرة إلى المجلس الرئاسي مبينا أن إجمالي القيمة تبلغ 330 مليون دينار. فيما أوقفت وزارة المالية المنظومة المعنية بالمرتبات وذلك للتحقق أكثر 6000 موظف ربما سجلت ملفاتهم مخالفات للتشريعات والقوانين النافذة.

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