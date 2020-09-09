اقتصاد

أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في سوق المشير 9 – 9 – 2020

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي سعر الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية والمعادن في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 9/9/2020 :
-الدولار = 6.62.5 دينار
-الدولار حواله تركيا 6.68 دينار
-اليورو = 7.70 دينار
-الباوند =8.55 دينار
-الذهب الكسر عيار 294=18 للجرام
-الدينار التونسي= 2.38 دينار
-الجنية المصري= 0.40 دينار
-الدولار بشيك المصدق = 8.25 مصرف الوحدة
-الدولار بشيك المصدق =7.45 مصرف الجمهورية

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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