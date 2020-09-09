اقتصاد

حصري: “الشيخ” يكشف لصدى تفاصيل الفساد بشركة الاستثمارات مع وجود متقاعدين بمجلس إدارتها

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن سبب ايقاف مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات و استدعائه لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” .

و أفاد “الشيخ” عن وجود مخالفة من قبل المؤسسة في تعديل لائحة النظام الأساسي للشركة و الذي ينص على تعديل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم سبعة بالمخالفة إلى خمسة و لم يتم التعديل من قبل المؤسسة بالرغم من وجود عضوين بإدارة الشركة تجاوزا سن التقاعد و هما “مصطفى الخطابي” و “حامد الحضيري” ، مضيفاً أن الحضيري يتقاضى في مرتب تقاعد .

ووفقاً للشيخ فتوجد اساءة استعمال الوظيفة بالإضافة إلى تضارب المصالح و تعدد عضويات بشكل كبير بالشركة الليبية للاستثمارات .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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