حصري: “الشيخ” يكشف لصدى تفاصيل الفساد بشركة الاستثمارات مع وجود متقاعدين بمجلس إدارتها

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن سبب ايقاف مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات و استدعائه لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” .

و أفاد “الشيخ” عن وجود مخالفة من قبل المؤسسة في تعديل لائحة النظام الأساسي للشركة و الذي ينص على تعديل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم سبعة بالمخالفة إلى خمسة و لم يتم التعديل من قبل المؤسسة بالرغم من وجود عضوين بإدارة الشركة تجاوزا سن التقاعد و هما “مصطفى الخطابي” و “حامد الحضيري” ، مضيفاً أن الحضيري يتقاضى في مرتب تقاعد .

ووفقاً للشيخ فتوجد اساءة استعمال الوظيفة بالإضافة إلى تضارب المصالح و تعدد عضويات بشكل كبير بالشركة الليبية للاستثمارات .

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