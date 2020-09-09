خاص لصدى: “الشيخ” يكشف تحديد موعد تلقي اقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن شروع الهيئة في تلقي إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة وذلك بدءً من الأسبوع القادم .

و أضاف بالقول أن هذا الاقرار سيخصص لفئتين هما من سيتولون مناصب جديدة ، اضافة الى عدم تمكين أي شخص من منصبه من قبل المجلس الرئاسي إلا بعد تعبئة اقرار الذمة المالية ، طالباً تعميمه على مستوى الوزارات أيضًا .

كما أكد “الشيخ” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على أن تعبئة اقرار الذمة المالية سيعمم أيضًا حتى على من ترك وظيفته .

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