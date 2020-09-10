حصري … هيئة مكافحة الفساد تستدعي “مصطفى الخطابي” للتحقيق معه لرصدها مخالفات بشركة الاستثمارات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على رسالة موجهة من هيئة مكافحة الفساد إلى رئيس الشركة الليبية للاستثمارات “مصطفى الخطابي” للحضور لتوضيح الوقائع المتعلقة بعدة شكاوى يوم الأحد القادم.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” قد كشف في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وجود مخالفة من قبل المؤسسة في تعديل لائحة النظام الأساسي للشركة والذي ينص على تعديل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم سبعة بالمخالفة إلى خمسة ولم يتم التعديل من قبل المؤسسة بالرغم من وجود عضوين بإدارة الشركة تجاوزا سن التقاعد وهما “مصطفى الخطابي” و”حامد الحضيري”، مضيفاً أن الحضيري يتقاضى في مرتب تقاعد.

ووفقاً لـ”الشيخ” فتوجد إساءة استعمال الوظيفة بالإضافة إلى تضارب المصالح وتعدد عضويات بشكل كبير بالشركة الليبية للاستثمارات.

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