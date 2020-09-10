“شكشك” يطالب النائب العام بالتحقيق مع أحد موظفي الديوان بتهمة الرشوة والابتزاز

أصدر رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مراسلة للنائب العام، وذلك لوجود حالة اشتباه بإحدى الإدارات، والذي تم تقديم بلاغ في حقه بتهمة الابتزاز والرشوة.

حيث طالب “شكشك” خلال مراسلته تكليف النائب العام لأحد موظفيه لتولي إجراءات النيابة العامة تزامناً مع إجراءات الديوان.

وبحسب إعلام الديوان فقد قام رئيس الديوان باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من تشكيل لجنة تحقيق ومباشرة الاستدلال وضبط وإثبات الواقعة، ومن ثم إحالتها إلى مكتب النائب العام بعد رفع الحصانة عن المشتبه فيه.

من جانبه أكد “شكشك”بأنه لن يتساهل أو يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الوباء وحامليه إلى أن تتخلص البلاد وتتعافى منه نهائياً، منوها على كل المواطنين والشركات والمؤسسات الذين يتعرضون لحالات ابتزاز أو طلب رشوة أو مساومة للحصول على حقوقهم ومستحقاتهم بأن لا يرضخوا للفاسدين وأن لا يترددوا في تبليغه شخصياً عما تعرضوا له وسيبذل قصارى جهده لتمكينهم من نيل حقوقهم كاملة، وتسليم المتورطين للعدالة “بحسب قوله”.

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