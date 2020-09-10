الحمروني: مالية الوفاق وعدت بصرف مرتبات العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة

قال رئيس اللجنة العليا الممثلة لنقابات عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة البهلول الحمروني اليوم الخميس، إن وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري وعدهم بتحديد موعد قريب لصرف مرتباتهم المتوقفة منذ خمس سنوات تقريباً.

وكان مجموعة من عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة قاموا بوقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس للمطالبة بصرف مرتباتهم، وإيجاد حلول لتلك الشركات.

وقال الحمروني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنهم عقدوا اجتماعًا مع الوزير المفوض حول ضرورة الإسراع في صرف المرتبات، مؤكدًا بأن الأخير وعد بتحديد تاريخ نهائي بصرفها خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمرتبات العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة 333 مليون دينار عن خمس سنوات، بينما يبلغ عدد الشركات 47 شركة ومؤسسة.

وأشار المسؤل عن اللجنة العليا بأن بعض الشركات تريد مستحقاتها المالية من الحكومة، حيث بعضها لديه ديون على الحكومة بقيمة 170 مليون دينار منذ فترة النطام السابق.

ومن المتوقع أن تشكل لجنة فنية أخرى مهمتها التواصل مع وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني للبحث في إمكانية إنقاذ بعض الشركات وحل بعضها الآخر، بحسب رئيس اللجنة العليا البهلول الحمروني.

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