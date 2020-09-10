السريتي: اختطاف سائقي الشاحنات يعرقل الحركة الاقتصادية بالجنوب

خطفت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية أمس الأربعاء، سائقي شاحنات تحمل مواد البناء من مدينة مصراتة في اتجاه مدينة سبها بالمنطقة الجنوبية.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن، حادثة اختطاف سائقي الشاحنات يمكن أن تؤدي إلى فشل جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة الجنوبية التي نعمل عليها منذ فترة.

وأضاف السريتي بأن غياب الأجهزة الأمنية عن القيام بدورها في تأمين الطرق والمناطق، خلق تحدي كبير من ناحية تأمين البضائع والمنتجات القادمة من المنطقة الغربية للجنوب.

وكانت الغرفة تمكنت من عقد اتفاق مع مستودع مصراتة النفطي وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتأمين شحنات من غاز الطهي وإرسالها للمناطق الجنوبية بتسعيرة محددة تصل إلى 10 دينارات، لكن تردي الأوضاع الأمنية قد يقف أمام استمرار التعاون.

وطالب السريتي من الأجهزة الأمنية العمل على تحرير سراح سائقي الشاحنات المختطفين، حتى لا تتأثر المنطقة بهذه الحادثة والتي قد تسبب عرقلة وصول البضائع والمنتجات الأخرى إلى الجنوب في المستقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية