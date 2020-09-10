“سيالة” يطالب بالاستئناف الفوري لتصدير النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

طالب وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “محمد سيالة” بالاستئناف الفوري لعملية تصدير النفط الليبي عبر كافة الحقول تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس وإيداع عوائد التصدير في حساب خاص بالمؤسسة.



وأكد “سيالة” في كلمة له أمس الأربعاء في اجتماع الجامعة العربية ألقاها بالإنابة مندوب ليبيا لدى الجامعة “صالح الشماخي” على ضرورة العمل على وضع ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات برلين بما يضمن الحوكمة الرشيدة والشفافية، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي كان سباقا لكل الدعوات المحلية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإطلاق النار والعمل على حل الأزمة الليبية سياسيا وتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار.



وأشار الوزير إلى أن المجلس الرئاسي يسعى جاهدا لمدنية الدولة والتقريب بين الفرقاء الليبيين، منوها إلى دعوة رئيس المجلس “فائز السراج” إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم وفق قاعدة دستورية يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

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