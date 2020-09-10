“المُحاسبة” يُحيل “الكبير” للنائب العام.. والسبب: جرائم مالية واقتصادية “أخلت جيوب الليبيين”

حصلت “218” على نسخة من تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2018 بخصوص نتائج أعمال لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار رئيس الديوان رقم 174، في وقت يواصل فيه الديوان التحقيق لمعرفة كيفية تسريب التقرير.

وعلمت “218” أن هذا التقرير تم تسليمه إلى مجموعة النواب في طرابلس ليكون أساس جلسة مساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وأوصى التقرير بإحالة الكبير لمكتب النائب العام لقيامه بتصرفات تسبب في إفشال الحكومة، وتضر بالاقتصاد والأموال، واستغلاله الوظيفة لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير، وعرقلة ديوان المحاسبة، والقيام بتصرفات وساطة ومحسوبية، ومشاركة في جرائم تهريب الأموال للخارج مع شركتي قمة الموسومة وسنبلة الهيرة.

الشق الأول

وتناول الشق الأول من التقرير تحليل الظروف السابقة لصدور قرار المجلس الرئاسي رقم 363 لسنة 2018 بإنفاق مبلغ مليار ونصف المليار دولار لتوريد سلع باستخدام مستندات برسم التحصيل، وخلصت اللجنة إلى وجود أدلة وقرائن قوية بتعمد تهيئة الأحداث بشكل مريب تمهيدا لإصدار القرار ما أوقع في الجرائم والمخالفات الآتية:

– الإضرار بالاقتصاد باستخدام المماطلة من المركزي في تنفيذ الاعتمادات بهدف عرقلتها ووضع بدائل لها.

– الإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية وتغييب دور وزارة الاقتصاد.

– تضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات المحافظ معهم وتبيّن أن التجار كانوا سباقين في تقديم الطلبات وبمبالغ ضخمة جدا.

– نشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ من مصرف ليبيا المركزي.

– وجود سوابق من المركزي كل عام بتنفيذ مستندات رسم التحصيل والتي تسببت في إهدار المال العام ومنح الفرص لتهريبها وتشجيع الاحتكار.

– المركزي طرابلس مارس التضليل حيث تظاهر علناً بأنه لم يوقف الاعتمادات بإصداره بيانين نشرهما للعموم.

– المركزي مارس سياسة التكتم لإخفاء حقيقة عدم تنفيذ أغلب اعتمادات لجنة الموازنة الاستيرادية حيث استمر في حجب وإخفاء البيانات حول الاعتمادات المستندية ومستندات رسم التحصيل عن وزارة الاقتصاد والرئاسي وديوان المحاسبة بالمخالفة للمادة رقم 5 من قرار الرئاسي رقم 377 لسنة 2017 بشأن اعتماد موازنة للنقد الأجنبي.

– المركزي يدار بحالة مزاجية وهو خارج عن السيطرة. وقبل 4697 معاملة بقيمة 4.931 مليار دولار بشكل شخصي دون أن تحال إليه من لجنة الموازنة الاستيرادية وما غطاه هو 3243 معاملة بقيمة 3.507 مليار دولار قفزاً على الموازنة ودون إدخالها إلى منظومة الموازنة.

– لم ينفذ من المعاملات المقدمة من اللجنة إلا 2487 معاملة بقيمة 1.8 مليار من أصل 6221 معاملة بقيمة 4.8 مليار دولار أي بنسبة 37 بالمئة، وبمقارنة العدد مع ما ورد في بيان مصرف المركزي المنشور بتاريخ 4 يناير 2017 والذي ذكر فيه أنه نفذ تغطيات لمصارف التجارية بقيمة 5 مليارات دولار وأن هنالك معاملات عددها 2159 بقيمة 1.6 مليار دولار تخص لجنة الموازنة تحت التنفيذ ما يدل أن الاعتمادات المغطاة خلال كل العام 2017 لا يتجاوز عددها 328 معاملة بقيمة 200 مليون دولار. ­

– لم يفصح عن مصير 3031 معاملة بقيمة 2.57 مليار دولار تم إحالتها من لجنة الموازنة ولم تظهر بالكشوفات المحالة يوم 1 أبريل 2018.

– وجود حالات تضارب وعلاقة مريبة بين المحافظ وبعض التجار المستفيدين من قرار مستندات برسم التحصيل الذين شاركوا في صياغة نصوصه وتحديد أصنافه بما يتلائم مع مصالحهم.

الشق الثاني

تضمن الشق الثاني من التقرير، التحقق من شبهات افتعال الأزمة، وتبيّن له ما يلي:

– مؤشرات تدل أن الوضع الاقتصادي السيئ عام 2017 غير حقيقي والمركزي انتهج سياسة التضييق عام 2017، وخلال سنوات سابقة توسع المركزي في إنفاق النقد الأجنبي حين أنفق عام 2014 أكثر من 43 مليار بعجز يصل إلى 28 مليار دولار.

– المركزي سقط في فخ التناقضات من خلال بياناته التي يصدرها بخصوص إنفاق الدولة من النقد الأجنبي وتحويلات المصرف المركزي.

– مؤسسات الدولة الرقابية غابت عنها بيانات تنفيذ الموازنة بالمصارف، والمركزي استعمل نفوذه وبذل مساعي لمحاولة إخفاء أي بيانات عن التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية ومستندات رسم التحصيل.

– المركزي عرقل بتعمد عمل ديوان المحاسبة، وحجب المحافظ منظومة الاعتمادات المستندية عن ديوان المحاسبة، والحقيقة بينت أن منع الديوان كان لغرض إخفاء تورط المعني في مخالفات الاعتمادات فقد ثبت تورط مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي في استغلال منصبه بتصرفات تندرج تحت الوساطة ومخالفة التشريعات والنظم المالية.

– شركة الضواحي الليبية وردت 58 حاوية طوب ومياه غير صالحة للشرب.

– المركزي لم يقم بمهامه ما تسبب في تدني قيمة الدينار وتفشي ظاهرة المضاربة بالنقد وتغول تجار السوق السوداء، والمحافظ رفض تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

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