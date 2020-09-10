المصرف المركزي: بلغت قيمة الاعتمادات التي فُتِحَتْ هذا الأسبوع قرابة 37 مليون دولار لأكثر من 50 شركة

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية هذا الأسبوع خلال الفترة من الثالث وحتى التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وبحسب منشور المصرف المركزي فقد تم فتح اعتمادات لأكثر من 50 شركة خلال أسبوع واحد، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من 23 مليونا و781 ألف دولار، فيما تجاوزت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو 10 ملايين و782 ألف يورو، أي أن قيمة الاعتمادات المفتوحة تعادل قرابة 37 مليون دولار.

وكان المصرف المركزي قد نشر الثلاثاء الماضي تفاصيل الاعتمادات المستندية التي تم فتحها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت قيمتها 40 مليون دولار لأكثر من 40 شركة.

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