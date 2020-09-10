قزيط ينفي إجراء مباحثات اقتصادية مع مصر عقب زيارة وفد من المنطقة الغربية للقاهرة

نفى عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بلقاسم قزيط اليوم الخميس إجراء مباحثات اقتصادية مع الحكومة المصرية عقب زيارة يقوم بها وفد من المنطقة الغربية إلى القاهرة.

وقال قزيط في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن الوفد لن يجري أي مباحثات تتعلق بالجانب الاقتصادي رغم ضمه شخصيات اقتصادية عكس ما يتحدث عنه في الإعلام.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية تحدثت عن وصول وفد من المنطقة الغربية يضم رجال أعمال لإبرام اتفاقيات تجارية مع الجانب المصري.

وأضاف قزيط بأن الوفد يضم سياسين وممثلين عن مجلسي الدولة والنواب في طرابلس، إضافة إلى قادة من بركان الغضب ومسؤولين آخرين، من بينهم رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار محمد الرعيض.

ومن المتوقع أن يزور الوفد بعد إنتهاء لقائه مع المسؤلين المصريين تركيا، إضافة إلى التحضير لزيارة دولة الإمارات العربية في وقت آخر، بحسب بلقاسم قزيط.

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