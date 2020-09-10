“الوطنية للنفط”: تبادل لإطلاق النار بحقل الشرارة وخروقات أمنية متواصلة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخروقات الأمنية بالمنشآت النفطية مازالت متواصلة، مشيرة إلى حدوث تبادل لإطلاق النار بحقل الشرارة النفطي يوم الأحد الماضي أضافة لحدوث سرقات واعتداءات بالحقل.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الخميس أن مجموعة مسلحة دخلت الأحد الفائت إلى حقل الشرارة النفطي وقام عدد من الأفراد يرتدون الزي العسكري باختراق مخيم الحقل وتهديد مدير الحقل واستخدام مساكن العاملين والاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة.

وأضافت أن الحقل شهد كذلك حادثة تبادل لإطلاق النار بين مسلحين أدت إلى وفاة عنصر مسلح وإصابة آخر بجروح. كما قامت مجموعة أخرى بسرقة محول كهرباء وكوابل، مما يزيد من خسائر البنية التحتية ويؤخر إعادة الإنتاج في الحقل.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” على أن إصلاح أمن المنشآت النفطية يجب أن يكون على رأس أولويات جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى هذه الخروقات الأمنية المستمرة تهدد سلامة العاملين بالمؤسسة وتعرض البنية التحتية للنفط والغاز في ليبيا للخطر.

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