“صنع الله” يحث الشركات البريطانية على البحث عن فرص في قطاع النفط والغاز الليبي

بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الخميس الفرص الهائلة التي توفرها ليبيا للشركات البريطانية المنافسة، مبينا إن إمكانية اطلاق مشاريع بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة إذا أمكن إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية وتكوين حكومة ليبية مستقرة.

حيث حذّر “صنع الله” خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأعمال الليبي البريطاني المؤثر في لندن، من أن الشركات البريطانية لا يمكنها أن تستفيد من بيئة يسودها الاستقرار وسيادة القانون في الاقتصاد الليبي إلا إذا ساعد المجتمع الدولي القادة الليبيين على خلقها.

وأضاف أن الشركات البريطانية ستفوز بعقود مربحة للغاية في قطاع النفط والغاز في ليبيا إذا كان هناك تكافؤ للفرص، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة تحتاج إلى القيام بدور نشط في ضمان إنهاء الإقفالات الحالية للمنشآت النفطية، وعليها أن تلعب دورها في خلق مجتمع ليبي منصف وعادل على أساس سيادة القانون.

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