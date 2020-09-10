بلومبيرغ: تركيا تناقش مع حكومة الوفاق سبل توليد الطاقة في ليبيا

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الخميس إن تركيا و حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة تناقش توليد الطاقة البرية والبحرية وفقًا لمسؤول الطاقة التركي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست علنية.

وقال المصدر إن المسؤولين الأتراك أجروا محادثات أيضا مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بشأن توليد الطاقة وتشغيل خطوط الأنابيب ولم يحدد المسؤول ما إذا كانت المؤسسة الوطنية للنفط مشمولة في مفاوضات التنقيب عن الطاقة .

و وفقا للوكالة قالت حكومة الوفاق الوطني إن رئيس الوزارة فايز السراج زار تركيا في وقت سابق هذا الشهر لبحث التعاون الاقتصادي والأمني ​مع تركيا .

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