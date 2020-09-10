بومطاري يبحث الصعوبات المالية التي تواجه جامعة طرابلس

بحث وزير المالية والاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري اليوم الخميس، مع المسؤولين وأعضاء هيئة التدريس الصعوبات المالية التي تواجه جامعة طرابلس.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها بومطاري بدعوة من رئيس جامعة طرابلس. حيث ناقش اللقاء الصعوبات المالية التي تواجه سير عمل الجامعة خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا وخوض تجربة التعليم عن بعد.

ووفق بيان لوزارة المالية، تطرق إلقاء إلى الإشكالية المتكررة والمتمثلة في المستحقات المالية لأعضاء هئية التدريس ومرتبات عدد من موظفي قطاع التعليم العالي.

وأكد بومطاري على دعمه الكامل للجامعة لما تمثله من أهمية وباعتبارها أحد أهم بيوت الخبرة بالدولة، مشيرا إلى أنه سيعمل بشكل حثيث لايجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه الجامعة في أسرع وقت ممكن.

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