“وزارة العمل” تؤكد حصر أكثر من 17 ألف باحث عن عمل خلال أسبوع واحد

قال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل “مسعود القدافي” اليوم الخميس أن إعداد الباحثين عن العمل الذين تم تسجيلهم خلال الأسبوع الحالي بلغ 17.442 باحث عن العمل.

وأضاف “القدافي” بأن العدد قد تضاعف خلال اليوم الخميس، مضيفا بأن المركز على جاهزية لاستلام بيانات الباحثين من مختلف مناطق ليبيا، مطالبا مدراء المكاتب بنفذ الخلافات والصراعات السياسية.

وذكر إعلام الوزارة بأن عدد المسجلين الباحثين عن عمل ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي أكثر من 128.629 ألف باحث عن العمل، وتأتي عملية الحصر ضمن مشروع تدريب وتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي بموجب القرار رقم 567.

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