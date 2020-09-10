التوصل لاتفاق شامل بين وفديْ مجلسيْ النواب والدولة حول تولي المناصب السيادية

أعلن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس في البيان الختامي للحوار الليبي بالمملكة المغربية عن توصلهما لاتفاق شامل حول تولي المناصب السيادية.

وبحسب البيان فقد اتفق الوفدان على المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، واتفقا كذلك على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات نهاية الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة من المجلسيْن لتنفيذ وتفعيل الاتفاق.

ودعا الجانبان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

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