اقتصاد

التوصل لاتفاق شامل بين وفديْ مجلسيْ النواب والدولة حول تولي المناصب السيادية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس في البيان الختامي للحوار الليبي بالمملكة المغربية عن توصلهما لاتفاق شامل حول تولي المناصب السيادية.

وبحسب البيان فقد اتفق الوفدان على المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، واتفقا كذلك على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات نهاية الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة من المجلسيْن لتنفيذ وتفعيل الاتفاق.

ودعا الجانبان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • هذه فقاقيع – وهروب من المحاسبة – وخاصة الاهمال الواضح في شءون المسؤليات وفقاقيع سيادية –
    حتى الأموال الدنيا لن تطهركم من ذنوبكم – ولن يغفر الله لهم وهم لا يستطيعون حتى السجود –
    سلموا انفسكم يا نواب لببيا بالتي هي أحسن لإدارات المحاسبة الليبية – و ارواح سبعة ملايين نسمة ضحوا بابناءهم ورجالهم – لن تكون في ايدي مفسدين ومتنمقين. واصحاب مصالح شخصية – حتى الأجهزة الامن في ليبيا وإدارات الموسساتً – لم يرتاحوا لهذه التحركات – والصيغ الغير مقبولة – ورفضوا الرشاوي ويريدون فقط وضع النفاط على الحروف . الدين الاسلامي حياة كريمة –
    لا تضعوا انفسكم يا نواب انفسكم – في موقف ستجدون انفسكم في أقفاص بالزي الأزرق داخل المحاكم امام الشعب الليبي – في القريب العاجل . لا تزو وازرة وزر اخرى –

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