رئيس مجلس الوزراء يبحث أوضاع بلدية أجدابيا وسير عمل مشروعاتها

بنغازي 10 سبتمبر 2020 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، أوضاع بلدية أجدابيا وسير مشروعاتها.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده السيد الرئيس بمكتبه في مقر ديوان الوزراء في بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية إمبارك عثمان المنفي، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في البلدية.

وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع، أبرز المشاكل والعراقيل التي تُواجه سيّر مشروعات بلدية أجدابيا وآليات حلحلتها، مشددًا على ضرورة استكمال كافة المشاريع؛ وفقًا للجدول الزمني المُعد لاستكمالها على أعلى المواصفات.

وأكد السيد الرئيس أن رئاسة مجلس الوزراء، ستُحيل مخصصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتفق عليها، لافتًا إلى سحب كافة المشروعات من الشركات المتعثرة وغير القادرة على استكمال مشاريعها.

وكان مجلس وزراء الحكومة الليبية، قد قرر نهاية العام الماضي؛ تخصيص نحو 100 مليون دينار ليبي، لتنفيذ مشاريع خدمية لصالح بل%

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