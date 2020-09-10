خروج مظاهرات بمدينة بنغازي منددة بتردي المعيشة وسوء الخدمات

شهدت مدينة بنغازي اليوم الخميس خروج عدد من المواطنين في مظاهرات تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات الذي يعاني منه المواطن.

وأكد المتظاهرون على أن الأوضاع التي تشهدها البلاد باتت لا تطاق في ظل انعدام السيولة والنقص الحاد للوقود والديزل وانقطاع الكهرباء لساعات طوال، كما نددوا بتفشي الفساد في البلاد والغياب التام لكافة أجهزة الدولة.

وطالب المواطنون بحقوقهم الطبيعية في توفر أبسط أساسيات الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ووصل البعض لحد المطالبة بإسقاط كافة الأجسام السياسية في الدولة والتي عجزت عن خدمة المواطنين، وفق تعبيرهم.

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