اقتصاد

الإعلان عن منتدى اقتصادي “ليبي تركي” في أكتوبر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة لجميع الراغبين في المشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول بضرورة سرعة التسجيل في فترة أقصاها الثلاثون من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الغرفة عبر منصاتها الرسمية أن المنتدي المشترك سيُنظم في مدينة إسطنبول خلال يومي 15-16من أكتوبر المقبل، دون إيضاح ما إذا كانت المشاركة متاحة لكافة التجار ورجال الأعمال أو من لديهم عضوية في غرفة التجارة والصناعة والتجارة بمدينة مصراتة.

َوشهدت العلاقات الاقتصادية بين حكومة الوفاق وتركيا على تعاون كبير خلال الأشهر الماضية، حيث زار محافظ مصرف ليبيا المركزي مدينتي أنقرة وإسطنبول أكثر من مرة خلال النصف الثاني من هذا العام فضلا عن زيارات مماثلة لوزيري المالية والتخطيط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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