الإعلان عن منتدى اقتصادي “ليبي تركي” في أكتوبر

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة لجميع الراغبين في المشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الأول بضرورة سرعة التسجيل في فترة أقصاها الثلاثون من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الغرفة عبر منصاتها الرسمية أن المنتدي المشترك سيُنظم في مدينة إسطنبول خلال يومي 15-16من أكتوبر المقبل، دون إيضاح ما إذا كانت المشاركة متاحة لكافة التجار ورجال الأعمال أو من لديهم عضوية في غرفة التجارة والصناعة والتجارة بمدينة مصراتة.

َوشهدت العلاقات الاقتصادية بين حكومة الوفاق وتركيا على تعاون كبير خلال الأشهر الماضية، حيث زار محافظ مصرف ليبيا المركزي مدينتي أنقرة وإسطنبول أكثر من مرة خلال النصف الثاني من هذا العام فضلا عن زيارات مماثلة لوزيري المالية والتخطيط.

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