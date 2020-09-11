شركة البريقة: وصول ناقلة محملة بـ36 مليون لتر من وقود الديزل إلى ميناء بنغازي قادمة من ميناء مصراتة

قالت شركة البريقة لتسويق النفط أن الناقلة “فالي دي كوردبا” وصلت صباح اليوم الجمعة إلى ميناء بنغازي محملة بحوالي 36 مليون لتر من وقود الديزل ضمن الشحنات التي تصل تباعاً والمحولة من ميناء مصراتة.



وأضافت شركة البريقة أنها ستعمل على البدء بأسرع وقت في عمليات إمداد محطات توليد الكهرباء وكافة محطات توزيع الوقود وباقي المرافق الخدمية العامة بمدينة بنغازي والمنطقة الشرقية باحتياجاتها من وقود الديزل.



وأشارت الشركة إلى أنها تسعى بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط بكل إمكانياتها لتوفير احتياجات السوق من الوقود لكل ربوع ليبيا بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط.



وكانت الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية قد شهدت انقطاعات وارتفاعا كبيرًا في ساعات طرح الأحمال نتيجة نفاذ خزانات الشركة العامة للكهرباء هناك من وقود الديزل اللازم لتشغيل محطات التوليد.



وشهدت مدينة بنغازي وعدد من مدن المنطقة الشرقية خروج مظاهرات يوم الأمس تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء وانعدام السيولة وسوء الخدمات الذي يعاني منه المواطن.

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