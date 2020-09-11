اقتصاد

البريقة تمد بنغازي بـ36 مليون لتر من الديزل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن وصول ناقلة المحروقات “فإلى دي كوردوبا” إلى الرصيف النفطي في ميناء بنغازي قادمة من ميناء مصراتة وتحمل على متنها 36 مليون لتر من وقود الديزل.

وقالت البريقة عبر منصاتها الرسمية اليوم الجمعة إن شحنات المحروقات ستتواصل تباعا لميناء بنغازي لتغطية احتياجات الاستهلاك في المدينة، موضحة أن عمليات الإمداد بالوقود ستشمل محطات توليد الكهرباء ومحطات بيع المحروقات والمراكز الخدمية الأخرى.

وشهدت مدينة بنغازي خلال الساعات الماضية احتجاجات متفرقة من قبل مواطنين طالبوا من خلالها بتحسين الخدمات المقدمة لهم من بينها إنهاء أزمة الكهرباء وتوفير السيولة النقدية والقضاء على الفساد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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