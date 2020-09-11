شركة الخدمات العامة طرابلس تواصل أعمال تنظيف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالعاصمة

يواصل العاملون بشركة الخدمات العامة طرابلس أعمال تنظيف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بالعاصمة وإزالة المخلفات والأتربة من أجل تحسين المظهر العام للمدينة.



وشملت أعمال الشركة صباح اليوم الجمعة تنظيف وإزالة المخلفات والأتربة من أمام مصرف ليبيا المركزي ومدخل السرايا الحمراء وميدان الشهداء، وأمام حديقة الفندق الكبير وكوبري الودان ومنتزه الشعاب البحري، وتنظيف وإزالة المخلفات والأتربة من أمام القاعدة البحرية بالتعاون مع الحرس البلدي بطرابلس.



كما شملت الأعمال تنظيف وكنس الأتربة ونقل المخلفات من طريق الشط ومن أمام فندق كورنثيا في اتجاه جزيرة الميناء، وكذلك تنظيف وإزالة الأتربة والمخلفات من جانب جامع درغوث، إضافة إلى تواصل أعمال تنظيف وتقليم وتهذيب الأشجار.

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