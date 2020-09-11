بليحق: الحوار الليبي في المغرب اقتصر على وضع آلية لتوزيع المناصب السيادية فقط

أكد المتحدث باسم مجلس النواب بطبرق “عبدالله بليحق” أن الحوار الليبي في المغرب بين وفديْ مجلسيْ النواب والدولة اقتصر فقط على وضع آلية لتوزيع المناصب السيادية، نافيًا ما يشاع عن طرح أو ترشيح أسماء لشغل تلك المناصب.



وكان وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد أصدرا أمس الخميس بيانا ختاميا للحوار الليبي بالمملكة المغربية أعلنا فيه عن توصلهما لاتفاق شامل حول تولي المناصب السيادية.

وبحسب البيان فقد اتفق الوفدان على المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، واتفقا كذلك على مواصلة الحوار واستئناف اللقاءات نهاية الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة من المجلسيْن لتنفيذ وتفعيل الاتفاق.

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