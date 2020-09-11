صنع الله: ليبيا تُوفّر فرصاً ثمينة لشركات النفط البريطانية

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن ليبيا توفر فرصا هائلة للشركات البريطانية المنافسة على الصعيد الدولي في قطاع النفط والغاز.

وأشار صنع الله خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأعمال الليبي البريطاني المؤثر في لندن، إلى إمكانية إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة إذا تمكنوا من إنهاء إقفالات المنشآت النفطية وتكوين حكومة ليبية مستقرة.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال حديثه: “نحن نعلم أن الشركات البريطانية تفوز بعقود مربحة في قطاع النفط والغاز في ليبيا إذا كان هناك تكافؤ للفرص”.

وفي هذا الصدد قال صنع الله إن الشركات البريطانية يمكن أن تستفيد فقط في حالة وجود بيئة مستقرة يسودها القانون في الاقتصاد الليبي إذا ساعد المجتمع الدولي القادة الليبيين على إنشائها.

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