“عصر” مطالب المتظاهرين هي اختصاص مركزي البيضاء ومؤسسة النفط وهما سلطتان لايخضغان لوزارة الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة “منير عصر” اليوم الجمعة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إنه لابد للشعب أن يتظاهر على السبب ليس على النتيجة، مشيرا إلى أن السبب هو مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط ومخرجات الصخيرات والتدخل الدولي فى الشأن الليبي “بحسب قوله”.

وأضاف “عصر ” خلال تصريحه لصدى أن أساس التظاهر هو السيولة وهي اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، والوقود وهو اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وهما سلطتين لايخضعان لوزارة الاقتصاد.

بين وزير الاقتصاد أنه من دواعي الإصلاح الاقتصادي أن وجدت نوايا الصادقه أن يتم رفع رسوم النقد الأجنبي على السلع الأساسية و السيارات تحت 20حصان لتمكين أصحاب الدخول المحدودة في غياب الموصلات العامة من الحصول على المركوب وكذلك مواد البناء العادية وهذا الإجراء لا يتطلب دعم بالمقابل فرض رسوم عالية تدريجيا على السلع الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء الفاخرة والسيارات الفارهة ومايسمى بالسلع المستفزة “بحسب وصفه”.

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