“التجاري الوطني” يُطوّر خدمة “موبي مال” ويُوسّع خدماتها

أعلن المصرف التجاري الوطني عن إطلاق الإصدار الثالث من تطبيق “موبي مال”، وأفاد المصرف عبر بيان نشره على موقع فيسبوك، بأن هذه الخدمة ستسهل على الزبائن القيام بعملياتهم المصرفية بكل يسر وأمان.

وتمثلت هذه الخدمات في التحويل من بطاقة إلى بطاقة، بالإضافة لطلب الحصول على إفادة لوجود حساب للزبون في المصرف وإيقاف صك ضائع وتسديد فاتورة هواتف المدار الجديد والاشتراك في خدمة سداد دون الذهاب لشركة المدار، وشحن بطاقة تداول، بالإضافة لرفع سقف التحويل إلى قيمة 8000 دينار شهريا، بواقع 2000 دينار يوميا و 4000 دينار أسبوعيا، إلى جانب رفع سقف شراء الكروت اليومي إلى قيمة 100 دينار.

وفي وقت سابق، أعلن المصرف عن إطلاقه للبطاقة المحلية “نمو” والتي تمكن زبائن المصرف من الشراء من المحال التجارية دون الحاجة للكاش، وذلك عن طريق خدمة نقاط البيع المتوفرة في هذه المحال التجارية وعن طريق أجهزة الصراف الآلي، وبيّن المصرف أن الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصراف الآلي هو 400 دينار، وأن الحد الأقصى الشهري 2000 دينار.

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