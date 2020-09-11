اقتصاد

حصري…البدري: الحكومة جاهزة لتلبية احتياجات المتظاهرين .. ومشكلة الكهرباء في طريقها إلى الحل

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف نائب رئيس مجلس النواب بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد السلام البدري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الحكومة جاهزة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين المتظاهرين .

كما أكد أن مطالب المتظاهرين تتمثل في حل أزمة الكهرباء و سيبدأ حلها بشكل تدريجي خصوصاً بعد وصول شحنات الوقود اليوم ، مضيفاً ان المشكلة الأساسية لا علاقة للحكومة بها فليست مكلفة بالشراء بل في توزيعه عن طريق شركة البريقة و تزويد محطات شركة الكهرباء بالديزل.

و أفاد بالقول: إن مشكلة الكهرباء يجب ان تحل بتواصل تدفق الديزل و منح المنطقة الشرقية حقها بالكامل ، و تتصرف بها شركة البريقة فهذا هو الحل السليم .

كما أفصح النائب بالحكومة عن تهريب الوقود عن خارج البلاد عبر منافذ البرية والبحرية إلى الدول الخارجية ، و أن الجنوب الليبي يتحصل على حصته من الوقود عن طريق المنطقة الشرقية و لا تصله من المنطقة الغربية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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