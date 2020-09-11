حصري…البدري: الحكومة جاهزة لتلبية احتياجات المتظاهرين .. ومشكلة الكهرباء في طريقها إلى الحل

كشف نائب رئيس مجلس النواب بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد السلام البدري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الحكومة جاهزة لتنفيذ كافة مطالب المواطنين المتظاهرين .

كما أكد أن مطالب المتظاهرين تتمثل في حل أزمة الكهرباء و سيبدأ حلها بشكل تدريجي خصوصاً بعد وصول شحنات الوقود اليوم ، مضيفاً ان المشكلة الأساسية لا علاقة للحكومة بها فليست مكلفة بالشراء بل في توزيعه عن طريق شركة البريقة و تزويد محطات شركة الكهرباء بالديزل.

و أفاد بالقول: إن مشكلة الكهرباء يجب ان تحل بتواصل تدفق الديزل و منح المنطقة الشرقية حقها بالكامل ، و تتصرف بها شركة البريقة فهذا هو الحل السليم .

كما أفصح النائب بالحكومة عن تهريب الوقود عن خارج البلاد عبر منافذ البرية والبحرية إلى الدول الخارجية ، و أن الجنوب الليبي يتحصل على حصته من الوقود عن طريق المنطقة الشرقية و لا تصله من المنطقة الغربية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية