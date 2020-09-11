وسط تشاؤم وقلق.. أسعار النفط تهوي مجددا

يتجه الخامان القياسيان نحو الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تراجعت أسعار النفط، عند جلسة الإغلاق اليوم الجمعة، بسبب تآكل الطلب على الوقود مع استمرار جائحة كورونا.

وتراجع خام برنت عند الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا خمسة عشر سنتاً مسجلا تسعة وثلاثين دولارا وواحدا وتسعين سنتا للبرميل، فيما انخفض الخام الأمريكي سبعة سنتات، مسجلا سبعة وثلاثين دولارا وثلاثة وعشرين سنتا للبرميل.

وهبط الذهب الأسود متأثرا بتضاؤل الآمال في تعافٍ منتظم للطلب على الوقود في ظل مؤشرات على موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا.

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