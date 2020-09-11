الدولار يسجل صعودا في تداولات الجمعة

صعدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء التي تنشط اليوم الجمعة عبر تطبيقات فايبر وواتساب تزامنا مع إغلاق السوق.

وتداول التجار الدولار عند الساعة الثانية ظهرا بــ 6.530 دنانير فيما صعدت قيمة سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا بمقدار قرشين وتم تداولها بـ6.580 دنانير.

وشملت حالة الارتفاع سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته مساء اليوم 7.600 دنانير، أما على صعيد العملات الأخرى فقد سجلت الليرة التركية استقرارا بالمقارنة مع أسعار صباح اليوم واستقرت قيمتها عند 86 قرشا لليرة فيما بلغ سعر غرام الذهب كسر عيار 18 – 294 دينار للغرام.

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