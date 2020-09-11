عقيلة صالح : البلاد تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة “المليشيات” على مصرف ليبيا المركزي بطرابلس

قال رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” اليوم الجمعة أن ليبيا تمر بمرحلة عصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضى في بلاد ونهب خيراتها، كما أنها تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وحكومة السراج “بحسب وصفه”.

وأضاف “عقيلة صالح” خلال كلمة ألقاها إلى الشعب إن التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، كما لم تحصل حكومة “الثني” على أي شي من دخل النفط والغاز، مؤكدًا أن المجلس يسعى إلى توحيد المؤسسات وتشكيل حكومة وطنية موحدة.

وبين أن مجلس النواب يقدر مايعانيه المواطن من نقص سيولة وانقطاع كهرباء وتردئ الأوضاع الخدمية، داعياً إلى انتخاب حكومة وطنية موحدة تكسب ثقة الشعب لتوحيد المؤسسات وبناء دولة القانون.

كما أكد رئيس مجلس النواب بطبرق على وقف إطلاق النار والحرص على توزيع الثروة وتفكيك المليشيات المسلحة.

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