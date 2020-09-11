دورية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تعترض سفينة إماراتية تحمل وقود طائرات متوجهة إلى ليبيا

قالت البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إنها اعترضت سفينة أبحرت من ميناء الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وكانت متجهة إلى بنغازي في ليبيا، مضيفة أن شحنتها من الوقود ستستخدم على الأرجح لأغراض عسكرية.

وبحسب تي أي تي ورلد الإخبارية ، اعترضت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي المنفذة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ناقلة النفط المتجهة إلى ليبيا وأعادت توجيهها بعد التأكد من أنها كانت تحمل وقود طائرات في انتهاك محتمل للحظر.

ووفقا للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي فإن السفينة MV Royal Diamond 7 كانت في طريقها يوم الخميس من ميناء الشارقة إلى بنغازي عندما صعد أفراد من عملية إيريني التابعة لقوة الاتحاد الأوروبي على متن السفينة على بعد 150 كيلومترًا شمال مدينة درنة في الشرق الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية