المستشار الإعلامي لــ”عقيلة صالح” يكشف لصدى عن موعد الاجتماع وماسيتم مناقشته خلاله

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب بطبرق “فتحي المريمي” اليوم الجمعة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن رئيس مجلس النواب قد دعى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” ووزير المالية “أمراجع غيث” ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة لعقد اجتماعا طارئ وكل الأجهزة التي لها علاقة بالقضايا والمشاكل التي ينادي بها الشارع.

وأضاف المستشار الإعلامي أن هناك اهتمام كبير من رئيس مجلس النواب بطبرق بالمظاهرات القائمة في بنغازي والعديد من المدن والبيانات التي صدرت بسبب تدني الخدمات والتي منها انقطاع الكهرباء ونقص السيولة في المصارف وكل مطالب الشارع، مشيراً إلى أن كل ذلك سيتم مناقشته خلال الاجتماع الذي دعى إليه “عقيلة صالح”، وحث هذه الجهات للقيام بها اتجاه المواطن.

وكشف “المريمي” خلال تصريحه لصدى أن موعد الاجتماع من المتوقع أن يكون الليلة أو يوم غدٍ السبت، مؤكدًا على سرعة إجرائه في أقرب وقت ممكن وبشكل عاجل.

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