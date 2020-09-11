أسعار النفط تواصل انخفاضها وخام برنت يتراجع إلى 40 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط انخفاضها في الأسواق العالمية في ظل استمرار ضعف الطلب نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا إضافة إلى ازدياد مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة رويترز تراجع سعر خام برنت صباح اليوم مسجلا 39.91 دولارًا للبرميل، بعد أن هبط حوالي 2% يوم الخميس، كما انخفض سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 37.23 دولار للبرميل.



وأشارت إلى تضاؤل الآمال في تعافي الطلب على الوقود في ظل مؤشرات على موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا، كما ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.3 مليون برميل.

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