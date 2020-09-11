الرئاسي يخصص عقار لصالح شركة الخدمات العامة … وبن اسماعيل يوضح لصدى كافة التفاصيل

أكد رئيس اللجنة التسييرية بشركة الخدمات العامة طرابلس “محمد بن اسماعيل” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة قرار الرئاسي بتخصيص عقار لصالح شركة الخدمات بطرابلس لاستخدامه كمكب مرحلي لتجميع القمامة بمدينة طرابلس الكبرى .

وينص قرار الرئاسي على استخدام كامل معسكر النقلية بطريق المطار طرابلس ، و بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة ، و صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي .

و أوضح “محمد بن اسماعيل” في تصريحه لصدى الاقتصادية أن هذا الآمر ليس كما يسوق له بعض الأطراف بتخصيص مكب بل هو نقطة تفريغ للسيارات الصغيرة وتحويلها للشاحنات الكبيرة وفق المواصفات البيئية والصحية العالمية ، مضيفاً أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي قد شارك في تصميمه.

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