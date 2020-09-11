نجاح جديد لفرق الصيانة في شركة رأس لانوف

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن نجاح تجارب تشغيل شعلة محرقة مصنع الإيثلين بعد توقف دام لسنوات استعدادا للبدء في العمليات التشغيلية الفعلية للمصنع.

وأشارت الشركة إلى أنه ولأول مرة منذ تأسيس المجمع الصناعي يتم تشغيل محرقة الإثيلين بالغاز الطبيعي بدلاً من غاز البترول المسال من خلال التحوير الذي تم تنفيذه على المصنع، بعد التأكد من عدم إمكانية توفير غاز البترول المسال وفق التصميم عن طريق المصفاة في الوقت الحالي.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والتشغيل طيلة الفترة الماضية لم تتوقف في تنفيذ ما تبقى من مشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي، عاقدين العزم على تحقيق الهدف بجهود وطنية.

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