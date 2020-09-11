اقتصاد

مباحثات ليبية تركية لإطلاق عمليات تنقيب في ليبيا

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزارة الطاقة التركية عن محادثات بين أنقرة وحكومة الوفاق ومؤسسة النفط في طرابلس، لإطلاق عمليات التنقيب برا وبحرا عن النفط والغاز في ليبيا.

وأشار مسؤول في وزارة الطاقة التركية إلى أن المحادثات بين أنقرة وطرابلس امتدت إلى قطاعات أخرى مرتبطة كتطوير إنتاج الكهرباء وهياكل توزيعه في ليبيا، بالإضافة إلى “إمكان إنجاز أنابيب لاستغلال المحروقات ونقلها ” على حد تعبيره.

وسبق الإعلان الصادر عن وزارة الطاقة التركية زيارة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى أنقرة الأحد الماضي، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول لدراسة التدابير التي يتعين اتخاذها لحماية ما وصف بحقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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