مباحثات ليبية تركية لإطلاق عمليات تنقيب في ليبيا

كشفت وزارة الطاقة التركية عن محادثات بين أنقرة وحكومة الوفاق ومؤسسة النفط في طرابلس، لإطلاق عمليات التنقيب برا وبحرا عن النفط والغاز في ليبيا.

وأشار مسؤول في وزارة الطاقة التركية إلى أن المحادثات بين أنقرة وطرابلس امتدت إلى قطاعات أخرى مرتبطة كتطوير إنتاج الكهرباء وهياكل توزيعه في ليبيا، بالإضافة إلى “إمكان إنجاز أنابيب لاستغلال المحروقات ونقلها ” على حد تعبيره.

وسبق الإعلان الصادر عن وزارة الطاقة التركية زيارة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى أنقرة الأحد الماضي، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول لدراسة التدابير التي يتعين اتخاذها لحماية ما وصف بحقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط.

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